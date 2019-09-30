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На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение - Фото
Фото: depositphotos.com
30.09.2019, 08:39

Глубина гипоцентра составила 3,8 километра

На Закарпатье в районе поселка Колочава 28 сентября было зафиксировано землетрясение магнитудой два балла. Об этом сообщает  департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

О землетрясении сообщил дежурный станции Львов после обработки данных отдела сейсмичности Института геофизики НАН Украины в Карпатском регионе.

Подземные толчки зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава, глубина гипоцентра - 3,8 километра.

Информация о том, что жители поселка ощущали землетрясение, не поступала.

  • 19 июля Грецию всколыхнуло сильное землетрясение мощностью 5,3 балла.
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землетрясение закарпатье
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