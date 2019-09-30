На Закарпатье произошло землетрясение

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На Закарпатье в районе поселка Колочава 28 сентября было зафиксировано землетрясение магнитудой два балла. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

О землетрясении сообщил дежурный станции Львов после обработки данных отдела сейсмичности Института геофизики НАН Украины в Карпатском регионе.

Подземные толчки зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава, глубина гипоцентра - 3,8 километра.

Информация о том, что жители поселка ощущали землетрясение, не поступала.