На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье в районе поселка Колочава 28 сентября было зафиксировано землетрясение магнитудой два балла. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
О землетрясении сообщил дежурный станции Львов после обработки данных отдела сейсмичности Института геофизики НАН Украины в Карпатском регионе.
Подземные толчки зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава, глубина гипоцентра - 3,8 километра.
Информация о том, что жители поселка ощущали землетрясение, не поступала.