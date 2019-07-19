Грецию всколыхнуло землетрясение мощностью 5,3 балла

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В пятницу Грецию всколыхнуло сильное землетрясение мощностью 5,3 балла. Инцидент произошел в 14:30. Об этом сообщает Ekathimerini.

Толчок оценили в 5,3 балла по шкале Рихтера, соответственно к Евро-Средиземноморскому институту.

Сразу не было сообщений о травмах или каком-либо значительном ущербе, хотя поступала информация о частичном отключении электроэнергии в центре Афин.

Ранее в Греции прошел шторм, нанесший травмы более 100 туристам и унесший шесть жизней.

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