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19.07.2019, 15:14

Грецию всколыхнуло землетрясение мощностью 5,3 балла

Грецию всколыхнуло землетрясение мощностью 5,3 балла - Фото
Фото - epa

По словам сейсмологов, эпицентр землетрясения был расположен в 23 километрах на северо-запад от Афин

В пятницу Грецию всколыхнуло сильное землетрясение мощностью 5,3 балла. Инцидент произошел в 14:30. Об этом сообщает Ekathimerini.    

Толчок оценили в 5,3 балла по шкале Рихтера, соответственно к Евро-Средиземноморскому институту. 

Сразу не было сообщений о травмах или каком-либо значительном ущербе, хотя поступала информация о частичном отключении электроэнергии в центре Афин.

Ранее в Греции прошел шторм, нанесший травмы более 100 туристам и унесший шесть жизней. 

Смотрите также: Последствия шторма в Греции, унесшего шесть жизней, в 10 фото

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Теги: землетрясение, Греция
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