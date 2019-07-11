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11.07.2019, 14:17

Последствия шторма в Греции, унесшего шесть жизней, в 10 фото

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Последствия шторма в Греции, унесшего шесть жизней, в 10 фото
Последствия шторма в Греции, унесшего шесть жизней, в 10 фото

Из-за шторма на севере Греции получили травмы более 100 туристов

В сети появились фотографии последствий сильного шторма на севере Греции, из-за которого погибли шесть туристов.

Ранее СМИ сообщили, что из-за шторма в Халкидики погибли туристы из Чехии, Румынии и России, двое из них скончалась из-за падения дерева. Пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер. Женщина и 8-летний мальчик из Румынии - после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия.

Более 100 человек получили травмы.

В июне в Индии эвакуировали 300 000 людей из-за надвигающегося шторма

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Теги: Греция, шторм
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