Последствия шторма в Греции, унесшего шесть жизней, в 10 фото

В сети появились фотографии последствий сильного шторма на севере Греции, из-за которого погибли шесть туристов.

Ранее СМИ сообщили, что из-за шторма в Халкидики погибли туристы из Чехии, Румынии и России, двое из них скончалась из-за падения дерева. Пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер. Женщина и 8-летний мальчик из Румынии - после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия.

Более 100 человек получили травмы.

В июне в Индии эвакуировали 300 000 людей из-за надвигающегося шторма.

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