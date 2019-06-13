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13.06.2019, 08:36

В Индии эвакуированы 300 000 людей из-за движущегося шторма Вайю

В Индии эвакуированы 300 000 людей из-за движущегося шторма Вайю - Фото
Ожидание шторма в Индии (фото - ANI)

Ожидается скорость ветра до 120 км/ч

На Индию надвигается мощный тропический циклон Вайю, силу которого на себе могут ощутить 6 млн человек. В связи с этим уже эвакуированы около 3000 тысяч человек из прибрежных районов, сообщает India Today.

По данным метеорологов, сильнейший за последние 20 лет шторм угрожает северо-западу страны. Он обрушится на сушу в течение следующих 24 часов. Учебные заведения в районах влияния циклона закрыты до конца рабочей недели.

В то же время, правительство штата Гуджарат сообщило утром в четверг, что циклон немного изменил курс и может пройти вдоль побережья, не коснувшись суши. Но меры предосторожности отменять не будут, поскольку дождя и порывов ветра не избежать.

Уже есть первый погибший. На 63-летнего пешехода в Мумбаи из-за сильного ветра упала часть фрески Мохатхи Ганди с фасада здания. 

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Теги: тропический шторм, Индия, эвакуация, шторм, Вайю
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