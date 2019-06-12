В Украине объявлено штормовое предупреждение: где именно

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Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 12 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (И уровень опасности)", - сказано в сообщении.

11 июня синоптик Наталья Диденко сообщила, когда и где в Украине спадет жара. Также синоптики сказали, где пройдут дожди.

За два дня, 11 июня и 12 июня, в Киеве были зафиксирован два температурных рекорда: во вторник самая теплая ночь с 1881 года, а среду - с 1957 года.

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