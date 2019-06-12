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12.06.2019, 08:17

Синоптики сказали, где пройдут дожди: погода, карта

Синоптики сказали, где пройдут дожди: погода, карта - Фото
Погода (фото - depositphotos.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны будет жара

12 июня дневная температура воздуха составит + 30, + 35 градусов, в западных областях +29,  +32 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Отдельные дожди с грозами возможны на западе, севере и в Винницкой области. В восточных областях, южной части и в большинстве центра - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве в среду будет жара, + 30 + 33 градуса, "существенные осадки - вряд ли".

16-17 июня на большинстве территории страны жара спадет.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта, дожди, жара
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