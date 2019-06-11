Синоптики сказали, когда спадет жара: погода, карта

Погода (фото - depositphotos.com)

11 июня в Украине будет температура воздуха завтра днем ​​составит + 30, + 34 градуса, в западных областях + 27, + 31 градус, 16-17 июня на большинстве территории страны жара спадет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, такая жара может провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием.

"Дожди с грозами вероятны в западных областях, в северной части и Винницкой области. Локально ожидаются при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра, также град", - отметила Диденко.

Синоптик добавила, что на востоке, юге и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая воздушная масса. В Киеве +30, + 32 градуса, днем ​​возможен локальный дождь с грозой.

"К концу недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. По предварительным прогнозам, 16-17 июня жара ослабеет", - сказала синоптик.

Жителей города Калуш Ивано-Франковской области шокировало количество града, который выпал 28 мая.

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