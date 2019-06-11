Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.06.2019, 09:55

Синоптики сказали, когда спадет жара: погода, карта

Синоптики сказали, когда спадет жара: погода, карта - Фото
Погода (фото - depositphotos.com)

По прогнозам Укргидромецтентра, сегодня дожди с грозами вероятны в западных областях и на севере

11 июня в Украине будет температура воздуха завтра днем ​​составит + 30, + 34 градуса, в западных областях + 27, + 31 градус, 16-17 июня на большинстве территории страны жара спадет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, такая жара может провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием.

"Дожди с грозами вероятны в западных областях, в северной части и Винницкой области. Локально ожидаются при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра, также град", - отметила Диденко.

Синоптик добавила, что на востоке, юге и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая воздушная масса. В Киеве +30, + 32 градуса, днем ​​возможен локальный дождь с грозой.

"К концу недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. По предварительным прогнозам, 16-17 июня жара ослабеет", - сказала синоптик.

Жителей города Калуш Ивано-Франковской области шокировало количество града, который выпал 28 мая.

Читайте также: Синоптики дали прогноз на начало лета: какой будет погода - карта 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Наталья Диденко, погода, карта, жара
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 