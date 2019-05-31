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31.05.2019, 08:32

Синоптики дали прогноз на начало лета: какой будет погода - карта

Синоптики дали прогноз на начало лета: какой будет погода - карта - Фото
Погода (фото - unsplash.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, 1-2 июня дожди с грозами пройдут на западе и севере

31 мая в западных областях Украины, а также на севере и местами в центральной части атмосферные фронты принесут дожди, град и шквалы, лето начнется также с осадков . Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Кроме атмосферных фронтов, синоптическую ситуацию в Украине также будет определять антициклон восточного происхождения. А это значит, что в восточных областях, в южной части, на Полтавщине, в Днепре и его районах существенные осадки маловероятны»", - отметила Диденко.

По ее словам, днем ожидается до + 28, + 32 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"1-2 июня дожди с грозами пройдут снова на западе и севере, однако в воскресенье осадки дойдут до Харьковщины и Одесской области. Во время гроз дожди могут переходить в сильные ливни, вероятны шквалы и град. Жара до +27, + 32 градусов удержится на юге и востоке Украины, на остальной территории лето дебютировать комфортными градусами, + 19, +26 градусов", - уточнила Диденко.

Она добавила, что в начале следующей недели на западе – дожди. "Осадки будут периодически доходить до Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей. Восточная часть, большинство центральных областей и юг Украины будет принадлежать сухой воздушной массе - солнце и жара", - сказала Диденко.

Температура воздуха 3-5 июня будет колебаться в пределах + 25, + 32 градусов, во время дождей + 18, + 24 градуса.

В Киеве начало июня предполагается с периодическими локальными дождями и грозами. Температура воздуха в столице, в зависимости от интенсивности и продолжительности солнца, будет колебаться от +26 до +29 градусов.

Жителей города Калуш Ивано-Франковской области шокировало количество града, который выпал 28 мая.

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Теги: Наталья Диденко, погода, дожди, лето, июнь
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