Град в Калуше уничтожил огороды: видео

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Вчера в Калуше выпал град величиной с перепелиное яйцо

Жителей города Калуш Ивано-Франковской области шокировало количество града, который выпал здесь вчера, 28 мая. Об этом сообщает Апостроф.

"Дворы жителей жилых микрорайонов "Загорье", "Холмы", "Хотин" и "Височанка" покрыты белой "брусчаткой". Природа наделала беда за несколько минут, в частности, в Хотине", - пишут местные СМИ.

Местные жители рассказывают, что град уничтожил посаженные овощи и цветы. Также порывами ветра здесь повалило деревья, а у некоторых домов даже срывало крыши.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала на вчерашний день солнечную и жаркую погоду преимущественно по всей Украине, однако с сильным ветром и кое-где - грозами. "В четверг-пятницу дождей станет больше, с конца недели на западе Украины ожидается похолодание, со следующего понедельника похолодание распространится на большинство областей", - сказала Диденко.

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Теги: погода, видео, происшествие, град, калуш
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