Град в Калуше уничтожил огороды: видео

Жителей города Калуш Ивано-Франковской области шокировало количество града, который выпал здесь вчера, 28 мая. Об этом сообщает Апостроф.

"Дворы жителей жилых микрорайонов "Загорье", "Холмы", "Хотин" и "Височанка" покрыты белой "брусчаткой". Природа наделала беда за несколько минут, в частности, в Хотине", - пишут местные СМИ.

Местные жители рассказывают, что град уничтожил посаженные овощи и цветы. Также порывами ветра здесь повалило деревья, а у некоторых домов даже срывало крыши.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала на вчерашний день солнечную и жаркую погоду преимущественно по всей Украине, однако с сильным ветром и кое-где - грозами. "В четверг-пятницу дождей станет больше, с конца недели на западе Украины ожидается похолодание, со следующего понедельника похолодание распространится на большинство областей", - сказала Диденко.