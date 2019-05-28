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28.05.2019, 08:48

Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах: погода, карта

Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, похолодание ожидается в конце недели

28 мая в большинстве областей Украины будет солнечно и жарко. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В течение дня ожидается +25, + 0 градусов. В западных областях во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами, днем ​​будет +23, +27 градусов.

"Южный ветер будет порывистый, до сильного (кроме восточной части)", - уточнила Диденко.

По ее словам, в Киеве - сухо солнечно и жарко, днем ​​- до + 26, + 29 градусов, сильный южный ветер.

"В среду погода - где-то такая же. В четверг-пятницу дождей станет больше, с конца недели на западе Украины ожидается похолодание, со следующего понедельника похолодание распространится на большинство областей", - сказала Диденко.

В связи с непогодой в ночь с 24 на 25 мае в Украине оказались обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях.

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Теги: Наталья Диденко, погода, дожди, грозы
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