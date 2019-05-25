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25.05.2019, 10:50

Из-за непогоды в Украине обесточено почти 70 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточено почти 70 населенных пунктов - Фото
Фото: Pixabay

Сильнее всего пострадала Житомирская область

В связи с непогодой в ночь с 24 на 25 мае в Украине оказались обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях. Сильнее всего пострадала Житомирская область, сообщает ГЧС.

"В ночь с 24 на 25 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 69 населенных пунктов в 5 областях: Житомирская - 44 н.п., Киевская - 11 н.п. Сумская - 5 н.п., Кировоградская - 5 н.п. и Черкасская - 4 н.п.", - сообщают спасатели.

На данный момент ликвидацией последствий непогоды занимаются бригады облэнерго.

Напомним, на сегодня по всей территории Украины прогозируются дожди и порывы ветра, температура составит максимум 25 градусов выше нуля.

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