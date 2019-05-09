В Адриатическом море вышло из строя судно с 340 людьми на борту

Погода (фото - unsplash.com)

На итальянском судне "Аурелия", на борту которого находятся 250 пассажиров и 90 членов экипажа, на пути к хорватскому порту Сплит неподалеку архипелага Корнати на побережье Адриатического моря возникли технические проблемы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что пострадавших на "Аурелии" нет.

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Судно шло из итальянской Анконы в Сплит. Согласно сообщениям, проблема возникла с двигателями судна. Из-за непогоды малые спасательные суда были вынуждены вернуться в порт.

На помощь прибыл торговое судно, которое защищает "Аурелию" от волн.

Из порта Задар направили буксир, который должен доставить лайнер в Сплит.

На судне, по данным хорватских СМИ, нет паники, но пассажиры устали и встревожены, поскольку должны были быть в Сплите еще в семь часов утра.

23 марта сообщалось, что лайнер Viking Sky с 1300 пассажирами и членами экипажа на борту терпит бедствие у западных берегов Норвегии. Во время спасательной операции почти 500 из 1373 человек на борту были доставлены на землю на вертолетах. Десятки получили ранения, 36 человек были доставлены в больницу. Лайнер прибыл в порт города Молде вечером 24 марта.