Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.05.2019, 18:20

В Адриатическом море вышло из строя судно с 340 людьми на борту

В Адриатическом море вышло из строя судно с 340 людьми на борту - Фото
Погода (фото - unsplash.com)

Спасательную операцию осложняет непогода

Реклама
Реклама

На итальянском судне "Аурелия", на борту которого находятся 250 пассажиров и 90 членов экипажа, на пути к хорватскому порту Сплит неподалеку архипелага Корнати на побережье Адриатического моря возникли технические проблемы. Об этом сообщает Радио Свобода. 

Отмечается, что пострадавших на "Аурелии" нет.

Реклама

Судно шло из итальянской Анконы в Сплит. Согласно сообщениям, проблема возникла с двигателями судна. Из-за непогоды малые спасательные суда были вынуждены вернуться в порт.

На помощь прибыл торговое судно, которое защищает "Аурелию" от волн.

Из порта Задар направили буксир, который должен доставить лайнер в Сплит.

На судне, по данным хорватских СМИ, нет паники, но пассажиры устали и встревожены, поскольку должны были быть в Сплите еще в семь часов утра.

23 марта сообщалось, что лайнер Viking Sky с 1300 пассажирами и членами экипажа на борту терпит бедствие у западных берегов Норвегии. Во время спасательной операции почти 500 из 1373 человек на борту были доставлены на землю на вертолетах. Десятки получили ранения, 36 человек были доставлены в больницу. Лайнер прибыл в порт города Молде вечером 24 марта.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Адриатическое море, судно, шторм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 