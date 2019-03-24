Авария на лайнере в Норвегии: корабль прибыл в Молде - видео

Круизный лайнер Viking Sky, который потерпел крушение у западного побережья Норвегии, прибыл в порт города Молде. Aftenposten уточняет, что порт находится в 60 километров от места аварии.

На пирсе корабль встретили аплодисментами.

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Вчера вечером сообщалось, что Viking Sky с 1300 пассажирами и членами экипажа на борту терпит бедствие у западных берегов Норвегии.

Из-за шторма у корабря отказал двигатель. Экипаж сообщил о бедствии и бросил якорь в двух километрах от суши.

В спасательной операции участвовали четыре вертолета, с помощью которых удалось эвакуировать 100 человек. Их переправили в деревню к северу от города Молде.

Сегодня утром стало известно, что с лайнера эвакуировали около 350 человек, корабль взяли на буксир и тянут в ближайший порт. В 09:15 по киевскому времени воздушную эвакуацию завершили. Раненых доставили в ближайшую больницу.