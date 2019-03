Тонущий в Норвегии лайнер буксируют, пассажиров спасают: видео

С круизного лайнера Viking Sky с 1300 пассажирами и членами экипажа на борту, который терпит бедствие у западного побережья Норвегии, эвакуировали около 350 человек. Лайнер взяли на буксир и тянут в ближайший порт. Об этом сообщила одна из пассажирок, писательница Алексус Шеппард в своем Twitter.

Информацию подтверждает также телеканал CNN. Представитель Объединенного спасательного центра Южной Норвегии Пер Фьельд уточнил, что три из четырех двигателей корабля Viking Sky были запущены и судно медленно, но движется.

В 9:15 по киевскому времени Шеппард, сообщила, что воздушная эвакуация закончена. Раненые доставлены в ближайшую больницу.

По информации CNN, эвакуация может продолжаться, несмотря на то, что лайнер взяли на буксир.

Battery dying and people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD