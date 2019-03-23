Круизный лайнер с 1300 пассажирами тонет у берегов Норвегии

Фото: EPA

Круизный лайнер Viking Sky с 1300 пассажирами и членами экипажа на борту терпит бедствие у западного побережья Норвегии. Об этом сообщает Reuters.

Из-за шторма у корабря отказал двигатель. Экипаж сообщил о бедствии и бросил якорь в двух километрах от суши.

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В спасательной операции участвуют четыре вертолета, с помощью которых удалось эвакуировать 100 человек. Их переправили в деревню к северу от города Молде.

Представитель службы спасения Эйнар Кнудсен сказал, что эвакуация всех пассажиров займет много времени. На суше создали пнкты для приема пассажиров. Мобилизованы все поисковые и спасательные команды региона, в том числе 60 добровольцев из Красного Креста.

Лайнер Viking Sky был построен в 2017 году, он принадлежит Viking Ocean Cruises, входящей в группу Viking Cruises, основанную норвежским миллиардером Торстейном Хагеном. По данным сайта компании, корабль рассчитан на 930 пассажиров.

20 сентября 2018 года недалеко от причала на острове Укереве, что на африканском озере Виктория, затонул пассажирский паром MV Nyerere. Предполагается, что паром перевернулся в результате того, что пассажиры сгрудились на одном из его бортов.