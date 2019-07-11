Шторм в Греции: погибли шесть туристов, более 100 травмированы

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На севере Греции в Халкидики жертвами сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики стали шесть туристов. Об этом сообщает Reuters.

Среди погибших туристы из Чехии, Румынии и России. Травмы получили более 100 человек.

Пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер. Женщина и 8-летний мальчик, оба гражданина Румынии, - после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия.

Двое погибших - россияне, отец и сын, скончавшиеся в результате падения дерева неподалеку от отеля в Неа-Потидея.

"Впервые за свою 25-летнюю карьеру я пережил нечто подобное", - сказал директор медцентра Неа Мудания, где многие пострадавшие проходят лечение от переломов.

3 мая 2019 года мощный тропический циклон Фани обрушился на прибрежные районы восточной Индии: он принес с собой проливные дожди и порывы ветра до 200 км/ч.