Циклон Фани обрушился на Индию, эвакуирован 1 млн человек: видео

Мощный тропический циклон Фани обрушился сегодня, 3 мая, на прибрежные районы восточной Индии: он принес с собой проливные дожди и порывы ветра до 200 км/ч. Об этом пишет со ссылкой на местных репортеров Reuters.

Как отмечают в агентстве, несмотря на разгул стихии, пока не было сообщений о жертвах: власти не зря заранее озаботились эвакуацией более 1 млн жителей опасных районов.

Циклон нарастил силу в Бенгальском заливе, после чего примерно в 08:00 утра по местному времени добрался до побережья штата Одиша в центральной части восточного побережья страны.

На полосе до 60 км вглубь суши порывы ветра валили деревья и опоры ЛЭП.

Схема: twitter.com/PIB_India:

Сезон циклонов в Индии может длиться с апреля по декабрь. В этот период на прибрежные города обрушиваются штормы. В последние годы технологические достижения помогают властям заранее прогнозировать погоду и намного лучше готовиться к непогоде, чем ранее.

В 1999 году суперциклон ударил по побережью Одиши: за 30 часов погибли более 10 000 человек. В 2013 году аналогичная стихия пришла на побережье, но из-за массовой эвакуации почти 1 млн человек удалось избежать тысяч жертв.

Видео: OutlookMagazine, Hindustan Times, AFP, Kanak News и другие