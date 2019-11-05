Сейсмолог рассказал о вероятности землетрясения в Украине: видео

Заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера опроверг в комментарии ТСН распространенную в соцсетях "информацию" о том, что в Украине якобы в ближайшее время произойдет землетрясение.

Ученый подчеркнул, что предсказать землетрясение практически невозможно. По его словам, даже если сойдутся более 600 признаков землетрясения – не факт, что оно произойдет.

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"Землетрясение – это не трамвай, который по расписанию ходит. Все они (признаки землетрясения, – ред.) вместе взятые говорят об изменении напряжения деформированного состояния, а не о том, что будет землетрясение. Может быть множество маленьких землетрясений, или может энергия начать переходить в другую точку, и не будет землетрясения", - объяснил сейсмолог.

При этом ученый отметил, что в южных и западных регионах существует риск возникновения землетрясений, поскольку они находятся близко к сейсмоактивной зоне Вранча.

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В сентябре на Закарпатье произошло землетрясение.

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Карта: RaySys/Wikipedia