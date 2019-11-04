Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Из-за непогоды были затоплены четыре улицы

2 ноября на курортный город Батуми в Грузии обрушился шторм со смерчем. Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на Общественное телевидение Грузии.

Очевидцам удалось заснять на видео атмосферное явление. Смерч пронесся вдоль береговой линии - и стих вблизи Кобулети. Сообщается, что непогода сопровождалась ливнями. В результате были затоплены четыре улицы.

Читайте также: На Европу обрушился мощнейший шторм: есть жертвы – видео

Разверните видео на полный экран для полноценного просмотра

Читайте также: Мощный шторм в Крыму: есть погибшие - видео

Видео: espersona/ეს პერსონა /YouTube

Видео: ბათუმი/Batumi/Facebook

Отправить:
Распечатать:
Теги: смерч, торнадо, ураган, шторм, батуми, кобулети, аджария
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Над Батуми пронесся смерч: видео
Над Батуми пронесся смерч: видео
В Киеве произошло смертельное ДТП: видео, фото
В Киеве произошло смертельное ДТП: видео, фото
Угроза рекорду Шумахера: Хэмилтон взял шестой титул F-1 - видео
Угроза рекорду Шумахера: Хэмилтон взял шестой титул F-1 - видео
Экономика Очередной рекорд: экспорт зерновых достиг почти 40 млн т
Табачная поправка: сигаретчики просят помощи у Зеленского
FMCG Табачная поправка: сигаретчики просят помощи у Зеленского
Господдержку аграриев увеличат на 43,5%: кого и как поддержат
Продовольствие Господдержку аграриев увеличат на 43,5%: кого и как поддержат
Популярное
фото/видео
Над Батуми пронесся смерч: видео
Над Батуми пронесся смерч: видео
40 лет назад в Иране штурмовали посольство США: сегодняшние фото
40 лет назад в Иране штурмовали посольство США: сегодняшние фото 11:20
В Киеве произошло смертельное ДТП: видео, фото
В Киеве произошло смертельное ДТП: видео, фото 10:55
Угроза рекорду Шумахера: Хэмилтон взял шестой титул F-1 - видео
Угроза рекорду Шумахера: Хэмилтон взял шестой титул F-1 - видео 10:45
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 