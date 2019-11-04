Над Батуми пронесся смерч: видео

2 ноября на курортный город Батуми в Грузии обрушился шторм со смерчем. Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на Общественное телевидение Грузии.

Очевидцам удалось заснять на видео атмосферное явление. Смерч пронесся вдоль береговой линии - и стих вблизи Кобулети. Сообщается, что непогода сопровождалась ливнями. В результате были затоплены четыре улицы.

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Видео: espersona/ეს პერსონა /YouTube

Видео: ბათუმი/Batumi/Facebook