В Днепре прогремел мощнейший взрыв, трясло жилые дома: видео/фото

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Вчера вечером ближайшие жилые дома "тряхнуло" так, что люди подумали - землетрясение. Начался пожар на площади около 200 квадратных метров.

Вчера, 28 октября, около 21:53 в промзоне на левом берегу Днепра произошел мощный взрыв, которому, по словам местных жителей, предшествовала вспышка на территории маслоэкстракционного завода "Потоки". Об этом пишет местное издание Днепр Вечерний.

"В радиусе нескольких километров тряхнуло дома так, что люди подумали - землетрясение", - сообщает издание.

Смотрите видео: В Донецке взрывается склад боеприпасов оккупантов

Спустя час воздух в районе "Свинарника" (на улице Байкальской) был заполнен запахом гари. По состоянию на 06:00 утра официальной информации на региональном и национальном сайтах ГСЧС нет.


Фото: nashemisto.dp.ua

"Может, пылевоздушная смесь там была. Или газовоздушная, на пропане. И то, и другое взрывается с большой силой, сильнее, чем тротил", - сказал каналу 1+1 замначальника управления спасателей в Днепропетровской области Александр Шевченко.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Смотрите видео: Бежал от полиции. В Харькове мужчина взорвал сам себя

Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, днепр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Солнечной системе появится карликовая планета Гигея: видео
В Солнечной системе появится карликовая планета Гигея: видео
В Днепре прогремел мощнейший взрыв, трясло жилые дома: видео/фото
В Днепре прогремел мощнейший взрыв, трясло жилые дома: видео/фото
В Лос-Анджелесе пожар в районах домов кинозвезд: видео
В Лос-Анджелесе пожар в районах домов кинозвезд: видео
ТЭК В Брюсселе завершились газовые переговоры: к чему пришли
Лавренюк покидает пост замминистра инфраструктуры
Транспорт Лавренюк покидает пост замминистра инфраструктуры
Пятая часть земли – для лошадей. 5 фактов из рейтинга аграрных ГП
Инфографика Пятая часть земли – для лошадей. 5 фактов из рейтинга аграрных ГП
Популярное
фото/видео
В Солнечной системе появится карликовая планета Гигея: видео
В Солнечной системе появится карликовая планета Гигея: видео
В Днепре прогремел мощнейший взрыв, трясло жилые дома: видео/фото
В Днепре прогремел мощнейший взрыв, трясло жилые дома: видео/фото 06:26
В Лос-Анджелесе пожар в районах домов кинозвезд: видео
В Лос-Анджелесе пожар в районах домов кинозвезд: видео 28.10.19, 22:36
Оговорка по Трампу: назвал Зеленского президентом России - видео
Оговорка по Трампу: назвал Зеленского президентом России - видео 28.10.19, 18:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 