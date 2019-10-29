В Днепре прогремел мощнейший взрыв, трясло жилые дома: видео/фото

Вчера, 28 октября, около 21:53 в промзоне на левом берегу Днепра произошел мощный взрыв, которому, по словам местных жителей, предшествовала вспышка на территории маслоэкстракционного завода "Потоки". Об этом пишет местное издание Днепр Вечерний.

"В радиусе нескольких километров тряхнуло дома так, что люди подумали - землетрясение", - сообщает издание.

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Спустя час воздух в районе "Свинарника" (на улице Байкальской) был заполнен запахом гари. По состоянию на 06:00 утра официальной информации на региональном и национальном сайтах ГСЧС нет.

Фото: nashemisto.dp.ua

"Может, пылевоздушная смесь там была. Или газовоздушная, на пропане. И то, и другое взрывается с большой силой, сильнее, чем тротил", - сказал каналу 1+1 замначальника управления спасателей в Днепропетровской области Александр Шевченко.

По предварительным данным, люди не пострадали.

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