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"Улицы наполнены криками". На Гаити произошло землетрясение: 304 погибших и 1800 раненых

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 07:35
Землетрясение на Гаити (Фото - EPA)

Вчера на Гаити произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли не менее 304 человек, а более 1800 получили ранения. Об этом сообщает BBC.

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Власти страны говорят, что землетрясение магнитудой 7,2 балла нанесло "большой ущерб", там объявлено чрезвычайно положение на месяц. Эпицентр землетрясения находился в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. Толчки ощущались в густонаселенной столице страны Порт-о-Пренс, находящейся примерно в 125 км от эпицентра.

США санкционировали "немедленную реакцию", чтобы помочь Гаити, и сказали, что они будут работать над поддержкой усилий по оценке ущерба и помощи пострадавшим.

Архидьякон Абиад Лосама, являющийся главой церкви в одном из пострадавших городов, сказал NYT, что "улицы наполнены криками": "Люди ищут близких или ресурсы, медицинскую помощь, воду".

Геологическая служба США сообщила, что это землетрясение более мощное, чем поразившее Гаити в 2010 году, в результате которого погибли от 220 000 до 320 000 человек. Страна до сих пор восстанавливается после него. Однако нынешнее землетрясение произошло в менее густонаселенной части страны. Сейчас число погибших составляет 304 человека, но оценить точное число жертв невозможно. Предполагается, что их будет больше. 

Также Гаити переживает политический кризис из-за недавнего убийства президента Жовенеля Моизва. В его результате в стране возник вакуум власти, сделавший ее дисфункциональной и плохо подготовленной к бедствиям, поэтому большая часть первой информации о землетрясении поступила из соцсетей.

  • В январе 2010 года на Гаити произошло смертельное землетрясение: погибли от 220 000 до 330 000 человек.
  • 7 июля 2021 года на Гаити в частной резиденции убили президента.
Владислав Сердюк
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землетрясение Гаити
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