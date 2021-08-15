"Улицы наполнены криками". На Гаити произошло землетрясение: 304 погибших и 1800 раненых

Власти страны говорят, что землетрясение магнитудой 7,2 балла нанесло "большой ущерб", там объявлено чрезвычайно положение на месяц. Эпицентр землетрясения находился в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. Толчки ощущались в густонаселенной столице страны Порт-о-Пренс, находящейся примерно в 125 км от эпицентра.

США санкционировали "немедленную реакцию", чтобы помочь Гаити, и сказали, что они будут работать над поддержкой усилий по оценке ущерба и помощи пострадавшим.

Архидьякон Абиад Лосама, являющийся главой церкви в одном из пострадавших городов, сказал NYT, что "улицы наполнены криками": "Люди ищут близких или ресурсы, медицинскую помощь, воду".

Геологическая служба США сообщила, что это землетрясение более мощное, чем поразившее Гаити в 2010 году, в результате которого погибли от 220 000 до 320 000 человек. Страна до сих пор восстанавливается после него. Однако нынешнее землетрясение произошло в менее густонаселенной части страны. Сейчас число погибших составляет 304 человека, но оценить точное число жертв невозможно. Предполагается, что их будет больше.

Также Гаити переживает политический кризис из-за недавнего убийства президента Жовенеля Моизва. В его результате в стране возник вакуум власти, сделавший ее дисфункциональной и плохо подготовленной к бедствиям, поэтому большая часть первой информации о землетрясении поступила из соцсетей.