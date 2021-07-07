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Убит президент Гаити

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 13:06
Убит президент Гаити - Фото
Жовенель Моиз (Фото - ЕРА)

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит сегодня ночью в своей частной резиденции. Об этом сообщает France 24

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В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь на 7 июля "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Моиза и смертельно ранила президента.

Глава правительства Гаити призвал граждан "успокоиться" и заверил, что ситуация с безопасностью находится "под контролем".

Агентство сообщает, что Моиз за время правления "столкнулся с сильным недоверием со стороны значительной части общества".  

СПРАВКА. Гаити — одна из самых бедных и нестабильных стран мира. Является самой бедной страной Северной и Южной Америки. Государство постоянно страдает от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов. 
Станислав Стороженко
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убийство Гаити Жовенель Моиз
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