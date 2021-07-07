Убит президент Гаити
07.07.2021, 13:06
Жовенель Моиз (Фото - ЕРА)
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит сегодня ночью в своей частной резиденции. Об этом сообщает France 24.
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В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь на 7 июля "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Моиза и смертельно ранила президента.
Глава правительства Гаити призвал граждан "успокоиться" и заверил, что ситуация с безопасностью находится "под контролем".
Агентство сообщает, что Моиз за время правления "столкнулся с сильным недоверием со стороны значительной части общества".
СПРАВКА. Гаити — одна из самых бедных и нестабильных стран мира. Является самой бедной страной Северной и Южной Америки. Государство постоянно страдает от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов.
- В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследовал дела о коррупции бывшего правительства страны – митингующие требовали его отставки.
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