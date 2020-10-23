Через несколько месяцев на Донбассе и в России произойдет экокатастрофа – Резников

Министр Алексей Резников заявил, что Украина уже обратилась в МАГАТЭ для фиксации специалистами радиационного загрязнения в ОРДЛО

Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения шахты Юный коммунар, затопленной в 2018 году боевиками. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на Киевском форуме по безопасности.

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Резников напомнил, что в 1979 году на территории шахты Юнком, советская власть осуществила ядерный взрыв 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте.

СПРАВКА. 16 сентября 1979 года между угольными пластами Девятка и Кирпичёвка, находящимися в шахте Юнком, был произведен ядерный взрыв. Целью взрыва было снижение загазованности и напряжения в горном массиве – это должно было повысить безопасность выработки угольных пластов.

По его словам затопление боевиками шахты спровоцировало поступление радиации в горизонт питьевой воды.

Также министр добавил, что террористы прекратили откачку воды в нескольких десятков других шахт – это уже через несколько месяцев приведет к экологической катастрофе на Донбассе и в Ростовской области России, считает Резников.

СПРАВКА. Многие шахты Центрального Донбасса, находящиеся на территории Украины, соединены с шахтами Восточного Донбасса в Ростовской области России.

Он заявил, что Украина уже обратилась в Международное агентство по атомной энергии о проведении мониторинговой миссии для того, чтобы специалисты зафиксировали ситуацию с радиационным загрязнением на оккупированных территориях.

13 апреля 2018-го в ОБСЕ сообщили, что боевики ДНР прекратят откачку воды из Юнкома.

14 апреля того же года США призвали Россию и ее марионеток в Донбассе "действовать ответственно", затапливая шахту с радиоактивными отходами

Позднее, 21 апреля, террористы отключили часть насосов в шахте.

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Станислав Стороженко

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