Через несколько месяцев на Донбассе и в России произойдет экокатастрофа – Резников
Министр Алексей Резников заявил, что Украина уже обратилась в МАГАТЭ для фиксации специалистами радиационного загрязнения в ОРДЛО
Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения шахты Юный коммунар, затопленной в 2018 году боевиками. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на Киевском форуме по безопасности.
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Резников напомнил, что в 1979 году на территории шахты Юнком, советская власть осуществила ядерный взрыв 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте.
По его словам затопление боевиками шахты спровоцировало поступление радиации в горизонт питьевой воды.
Также министр добавил, что террористы прекратили откачку воды в нескольких десятков других шахт – это уже через несколько месяцев приведет к экологической катастрофе на Донбассе и в Ростовской области России, считает Резников.
Он заявил, что Украина уже обратилась в Международное агентство по атомной энергии о проведении мониторинговой миссии для того, чтобы специалисты зафиксировали ситуацию с радиационным загрязнением на оккупированных территориях.
13 апреля 2018-го в ОБСЕ сообщили, что боевики ДНР прекратят откачку воды из Юнкома.
- 14 апреля того же года США призвали Россию и ее марионеток в Донбассе "действовать ответственно", затапливая шахту с радиоактивными отходами
Позднее, 21 апреля, террористы отключили часть насосов в шахте.
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