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В Тернопольской области произошло землетрясение. Люди могли его почувствовать – карта

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 09:28
В Тернопольской области произошло землетрясение. Люди могли его почувствовать – карта - Фото
Чортков (скриншот видео Oleksandr Gerasymchuk, YouTube)

В Тернопольской области произошло землетрясение, которое могли ощущать люди внутри помещений. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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Землетрясение произошло сегодня утром в 06:17 на глубине 6 км у города Чортков. Магнитуда по шкале Рихтера – 4,3.

В Тернопольской области произошло землетрясение. Люди могли его почувствовать – карта

Отмечается, что это землетрясение классифицируют как умеренное. Его могли почувствовать люди, которые находятся в помещениях. При подобных толчках двигаются картины, сильно качаются висящие предметы.

Сейсмологи сравнивают эффект при таких землетрясениях с ощущением, когда внутри здания упал тяжелый предмет.

По словам ученых, предыдущие землетрясения в Тернопольской области имели магнитуду 2,0 и были зафиксированы 23 апреля 2020-го и 28 мая 2019-го.

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Марк Сировой
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землетрясение Тернополь тернопольская область чортков
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