У прикордонному районі Китаю Ганьсу-Цинхай стався землетрус магнітудою 6,2, внаслідок чого щонайменше 118 людей загинули, ще 230 – дістали поранення. Про це повідомляє державне китайське інформаційне агентство Xinhua.

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За даними EMSC, землетрус стався на глибині 35 км, а його епіцентр був за 102 км на південний захід від столиці провінції Ганьсу, міста Ланьчжоу.

Очевидці заявили про сильні поштовхи, які відчувалися у багатьох частинах провінції Цінхай.

Зона землетрусу розташована у високогірному регіоні, тому рятувальні роботи спрямовані на запобігання вторинним катастрофам, спричиненим іншими факторами, крім землетрусу.

Після землетрусу у вівторок було зафіксовано дев'ять афтершоків (повторних поштовхів. – Ред.) магнітудою 3,0 і вище.

Пошкоджено деякі об'єкти водопостачання, електропостачання, транспорту, зв'язку та іншої інфраструктури. У районі землетрусу залучені 1440 рятувальників.

Фото: U.S. Geological Survey

9 вересня 2023 року стався землетрус у Марокко, найсильніший за 120 років. Кількість жертв перевищила 2000 осіб.

8 жовтня в Афганістані землетрус магнітудою 6,2 бала забрав життя щонайменше 2000 осіб.

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