В приграничном районе Китая Ганьсу-Цинхай произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате чего по меньшей мере 118 человек погибли, еще 230 получили ранения. Об этом сообщает государственное китайское информационное агентство Xinhua.

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По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 35 км, а его эпицентр находился в 102 км юго-западнее столицы провинции Ганьсу, города Ланьчжоу.

Очевидцы заявили о сильных толчках, ощущавшихся во многих частях провинции Цинхай.

Зона землетрясения находится в высокогорном регионе, поэтому спасательные работы направлены на предотвращение вторичных катастроф, вызванных другими факторами, кроме землетрясения.

После землетрясения во вторник было зафиксировано девять афтершоков (повторных толчков. – Ред.) магнитудой 3,0 и выше.

Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. В районе землетрясения привлечены 1440 спасателей.

Фото: U.S. Геологический Survey

9 сентября 2023 года произошло землетрясение в Марокко, самое сильное за 120 лет. Число жертв превысило 2000 человек.

8 октября в Афганистане землетрясение магнитудой 6,2 балла унесло жизни по меньшей мере 2000 человек.

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