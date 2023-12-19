В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2. Как минимум 118 человек погибли – видео
В приграничном районе Китая Ганьсу-Цинхай произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате чего по меньшей мере 118 человек погибли, еще 230 получили ранения. Об этом сообщает государственное китайское информационное агентство Xinhua.
По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 35 км, а его эпицентр находился в 102 км юго-западнее столицы провинции Ганьсу, города Ланьчжоу.
Очевидцы заявили о сильных толчках, ощущавшихся во многих частях провинции Цинхай.
Зона землетрясения находится в высокогорном регионе, поэтому спасательные работы направлены на предотвращение вторичных катастроф, вызванных другими факторами, кроме землетрясения.
После землетрясения во вторник было зафиксировано девять афтершоков (повторных толчков. – Ред.) магнитудой 3,0 и выше.
Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. В районе землетрясения привлечены 1440 спасателей.
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