Поблизу узбережжя Тайваню стався найпотужніший за останні 25 років землетрус магнітудою 7,2, внаслідок чого загинули чотири людини, також відомо про понад 50 постраждалих. Про це повідомляє Reuters.

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За різними даними, сила землетрусу становила від 7,2 до 7,7. Він став найсильнішим на острові з часів землетрусу 1999 року, внаслідок якого загинуло 2400 осіб.

За даними Reuters, внаслідок катастрофи загинули щонайменше чотири людини і ще понад 50 постраждали. Близько 20 осіб опинилися в пастці в зруйнованих будівлях, рятувальні роботи тривають.

Як повідомляє Aljazeera, тайванська система оповіщення, яка зазвичай попереджає за кілька хвилин до землетрусу, цього разу не спрацювала вчасно.

Карта: Google

9 вересня 2023 року стався землетрус у Марокко, напотужніший за 120 років. Кількість жертв перевищила 2000 осіб.

8 жовтня в Афганістані землетрус магнітудою 6,2 бала забрав життя щонайменше 2000 осіб.

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