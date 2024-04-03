На Тайвані стався найпотужніший з 1999 року землетрус. Є постраждалі та загиблі – відео
Поблизу узбережжя Тайваню стався найпотужніший за останні 25 років землетрус магнітудою 7,2, внаслідок чого загинули чотири людини, також відомо про понад 50 постраждалих. Про це повідомляє Reuters.
За різними даними, сила землетрусу становила від 7,2 до 7,7. Він став найсильнішим на острові з часів землетрусу 1999 року, внаслідок якого загинуло 2400 осіб.
За даними Reuters, внаслідок катастрофи загинули щонайменше чотири людини і ще понад 50 постраждали. Близько 20 осіб опинилися в пастці в зруйнованих будівлях, рятувальні роботи тривають.
Як повідомляє Aljazeera, тайванська система оповіщення, яка зазвичай попереджає за кілька хвилин до землетрусу, цього разу не спрацювала вчасно.
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