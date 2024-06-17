В Грузии произошло четыре землетрясения за один вечер
В Грузии воскресного вечера, 16 июня, произошло четыре землетрясения. Об этом сообщает проект Радио Свобода Эхо Кавказа.
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Первые толчки зафиксировали в 17:16 по местному времени (по Киеву – 16:16), следующие три толчка были: в 19:42, 19; 49 и 20:08.
Национальный центр сейсмического мониторинга заявил, что эпицентр подземных толчков находился вблизи деревень Ири и Баджихе, юго-восточнее города Они. Это север страны, вблизи с оккупированной Южной Осетией.
По данным СМИ, магнитуда первого землетрясения составила 3,8, второго 4,7, третьего 4.4, четвертого 3.3.
Землетрясения магнитуды 3,0-3,9 по шкале Рихтера характеризуются как слабые, очень редко наносящие вред. 4,0-4,9 – это легкие толчки, при них ощутима дрожь вещей внутри домов, однако значительный вред маловероятен.
- 3 апреля у побережья Тайваня произошло мощнейшее за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,2, были жертвы.
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