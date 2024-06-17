У Грузії сталося чотири землетруси за один вечір

Епіцентр слабких та легких підземних поштовхів був на півночі країни

Місто Оні в Грузії (Фото: Yasuhiro Kojima)

У Грузії недільного вечора, 16 червня, сталися чотири землетруси. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Ехо Кавказу.

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Перші поштовхи зафіксували о 17:16 за місцевим часом (за Києвом – 16:16), наступні три поштовхи були: о 19:42, 19:49 та 20:08.

Національний центр сейсмічного моніторингу заявив, що епіцентр підземних поштовхів був поблизу сіл Ірі та Баджихеві, на південний схід від міста Оні. Це північ країни, поблизу з окупованою Південною Осетією.

За даними ЗМІ, магнітуда першого землетрусу склала 3,8, другого – 4,7, третього – 4,4, четвертого – 3,3.

Землетруси магнітуди 3,0-3,9 за шкалою Ріхтера характеризуються як слабкі, дуже рідко завдають шкоди. 4,0-4,9 – це легкі поштовхи, за них відчутно тремтіння речей всередині будинків, проте значна шкода малоймовірна.

3 квітня поблизу узбережжя Тайваню стався найпотужніший за останні 25 років землетрус магнітудою 7,2, були жертви.

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