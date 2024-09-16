Румынское землетрясение почувствовали и в Украине

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, но ощутили его и в соседних странах, в частности в Украине.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По данным Геологической службы, землетрясение произошло в 17:40, эпицентр находился в шести километрах севернее румынской деревни Кашока на глубине 130 км.

Эпицентр находился в около 150 км от юга Одесской области:

Несмотря на расстояние, землетрясение ощущали не только в Румынии, но и в соседних Болгарии, Молдове и Украине.

В частности, толчок ощутили и жители Одессы. Впрочем, информации о повреждениях или пострадавших в городе не поступало, сообщил мэр Геннадий Труханов.

Местные ресурсы сообщали, что землетрясение также было ощутимо и в Винницкой области.

По шкале Рихтера, это было умеренное землетрясение, которое могло нанести значительный ущерб старым и плохо сконструированным зданиям на незначительной территории, но для хорошо спроектированных зданий могли быть лишь незначительные повреждения. В мире случается 800 умеренных землетрясений в год.

В октябре 2023-го в Закарпатье произошло землетрясение, предварительно, магнитудой до 4,5 баллов.

Читайте также: Наводнение в Польше и Чехии – Укрзалізниця сообщила об изменениях в движении поездов