На Закарпатье произошло землетрясение – видео, карта

На Закарпатье произошло землетрясение, предварительно, магнитудой до 4,5 баллов, сообщил глава Областной военной администрации Виктор Мыкита.

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"На Закарпатье произошло землетрясение – предварительно до 4,5 баллов. Толчки были ощутимы почти по всей территории региона", – написал он.

Чиновник сообщил, что сотрудники ГСЧС проводят проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилищных секторов.

"По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации", – отметил он.

Мыкита отметил, что по состоянию на данный момент нет информации о возможных угрозах.

Однако он попросил жителей области быть внимательными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий.

Местное СМИ Mukachevo.net пишет, что предварительно землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировали вблизи Гуменного в Словакии. Это землетрясение почувствовали, в частности, в Ужгороде, в Малом Березном и даже в Мукачево, отмечает издание.

От Гуменного до Ужгорода около 40 км.

СМИ публикует видео: от землетрясения трясутся вазоны с растениями.

Землетрясения магнитудой 4,0-4,9 по шкале Рихтера считаются легкими, во время них ощутимая дрожь вещей внутри домов, однако значительный вред маловероятен.

Землетрясения магнитудой 5,0-5,9 считаются умеренными: они могут нанести значительный ущерб старым и плохо сконструированным зданиям на незначительной территории, а больше всего – незначительные повреждения хорошо спроектированным зданиям.

6 октября возле Мукачево зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 балла – очень слабое, передает местное СМИ.

В июле в Полтавской области произошло землетрясение с магнитудой в 2,6 балла.

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