На Закарпатті стався землетрус – відео, мапа

На Закарпатті стався землетрус, попередньо, магнітудою до 4,5 балів, повідомив глава Обласної військової адміністрації Віктор Микита.

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"На Закарпатті стався землетрус – попередньо до 4,5 балів. Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону", – написав він.

Посадовець повідомив, що співробітники ДСНС проводять перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

"За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації", – зазначив він.

Микита зауважив, що станом на зараз немає інформації стосовно можливих загроз.

Проте він попросив мешканців області бути пильними й у разі повторних поштовхів перейти у безпечні місця, подалі від багатоповерхівок та інших висотних будівель.

Місцеве ЗМІ Mukachevo.net пише, що, попередньо, землетрус магнітудою 5 балів зафіксували поблизу Гуменного, що в Словаччині. Цей землетрус відчули зокрема в Ужгороді, у Малому Березному та навіть в Мукачеві, зазначає видання.

Від Гуменного до Ужгорода близько 40 км.

ЗМІ публікує відео: від землетрусу трясуться вазони з рослинами.

Землетруси магнітудою 4,0-4,9 за шкалою Ріхтера вважаються легкими, під час них відчутне тремтіння речей всередині будинків, проте значна шкода малоймовірна.

Землетруси магнітудою 5,0-5,9 вважаються помірними: вони можуть завдати значної шкоди старим та погано сконструйованим будівлям на незначній території, а щонайбільше – незначні пошкодження добре спроєктованим будівлям.

6 жовтня біля Мукачева зафіксували землетрус магнітудою 2,0 бали – дуже слабкий, передає місцеве ЗМІ.

У липні у Полтавській області стався землетрус з магнітудою у 2,6 бала.

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