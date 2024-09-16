Румунський землетрус відчули й в Україні: яких областей торкнулося

Епіцентр знаходився у близько 150 км від півдня Одеської області

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Румунії стався землетрус магнітудою 5,2 бала, але його відчули й у сусідніх країнах, зокрема в Україні.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 17:40, епіцентр був у шести кілометрах на північ від румунського села Кашока на глибині 130 км.

Епіцентр знаходився у близько 150 км від півдня Одеської області:

Попри відстань, землетрус відчували не тільки в Румунії, але і в сусідніх Болгарії, Молдові й Україні.

Зокрема, поштовх відчули й жителі Одеси. Утім, інформації про пошкодження чи постраждалих у місті не надходило, повідомив мер Геннадій Труханов.

Місцеві ресурси повідомляли, що землетрус також був відчутний і у Вінницькій області.

За шкалою Ріхтера, це був помірний землетрус, котрий міг завдати значної шкоди старим і погано сконструйованим будівлям на незначній території, але для добре спроєктованих будівель могли бути лише незначні пошкодження. У світі трапляється 800 помірних землетрусів на рік.

У жовтні 2023-го на Закарпатті стався землетрус, попередньо, магнітудою до 4,5 балів.

Читайте також: Повінь у Польщі та Чехії – Укрзалізниця повідомила про зміни у русі поїздів