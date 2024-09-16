Румунський землетрус відчули й в Україні: яких областей торкнулося
У Румунії стався землетрус магнітудою 5,2 бала, але його відчули й у сусідніх країнах, зокрема в Україні.
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За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 17:40, епіцентр був у шести кілометрах на північ від румунського села Кашока на глибині 130 км.
Епіцентр знаходився у близько 150 км від півдня Одеської області:
Попри відстань, землетрус відчували не тільки в Румунії, але і в сусідніх Болгарії, Молдові й Україні.
Зокрема, поштовх відчули й жителі Одеси. Утім, інформації про пошкодження чи постраждалих у місті не надходило, повідомив мер Геннадій Труханов.
Місцеві ресурси повідомляли, що землетрус також був відчутний і у Вінницькій області.
За шкалою Ріхтера, це був помірний землетрус, котрий міг завдати значної шкоди старим і погано сконструйованим будівлям на незначній території, але для добре спроєктованих будівель могли бути лише незначні пошкодження. У світі трапляється 800 помірних землетрусів на рік.
- У жовтні 2023-го на Закарпатті стався землетрус, попередньо, магнітудою до 4,5 балів.
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