Повінь у Польщі та Чехії – Укрзалізниця повідомила про зміни у русі поїздів

Пасажирам з України, які прямують на своє стикування у празькому напрямку, радять зв'язатися з польським або чеським оператором залізниці

Повінь у Польщі (Фото: Lukasz Gagulski / EPA)

Через повені у Польщі та Чехії скасовуються рейси потягів – Укрзалізниця заявила, що пасажирів з квитками на неділю готові прийняти на будь-який рейс у найближчу добу. Поїзди з Праги до Чопа та зворотно їдуть з невеликою затримкою, а от поїзди з Праги до Перемишля і навпаки поки лишаються скасованими.

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Компанія перебуває на зв'язку з перевізниками обох країн і готова допомогти з гнучкою організацією стикування для українських пасажирів – станом на 11:21 обидва поїзди з Праги – до Чопа і до Перемишля перебували на території Чехії й на той момент не мали шансів встигнути на свої стикувальні українські рейси.

Тому Укрзалізниця повідомила, що пасажирів з квитками на недільні поїзди готові прийняти впродовж найближчої доби на будь-який свій рейс аналогічного напрямку на будь-які вільні місця без обміну квитків.

Пасажирам з України, які прямують на своє стикування у празькому напрямку, радять зв'язатися з польським або чеським оператором залізниці й уточнити розклад наступних відправлень. За даними компанії, є "висока ймовірність", що пасажирам доведеться запланувати ночівлю у місці стикування.

Уже о 12:56 стало відомо, що поїзди з Праги до Чопа та зворотно їхатимуть в об'їзд із невеликою затримкою – проте рейси не скасовуються. Український стикувальний поїзд 59/60 до Києва очікуватиме на пасажирів із Праги. Це стосується як рейсів із прибуттям сьогодні, так і, за попередніми даними, на завтрашній день.

Але потяги з Праги на Перемишль і назад поки що лишаються скасованими через затоплення інфраструктури, а окрім цього не курсує на затопленій прикордонній ділянці важливий пересідний поїзд 105/106 Грац-Відень-Перемишль, підсумувала Укрзалізниця.

Деякі частини Чехії та Польщі зіткнулися з найсильнішою повінню за майже три десятиліття.

Агенція Reuters повідомила, що через повінь у Польщі загинула одна людина у повіті Клодзко, котрий найбільше постраждав від негоди, з нього евакуйовано 1600 людей. Загинув пожежник, який боровся із повінню в Австрії. У Чехії через сильний вітер і дощ знеструмлено 250 000 осель, поліція розшукує трьох людей, котрі в автівці впали у річку.

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