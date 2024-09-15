Наводнение в Польше и Чехии – Укрзалізниця сообщила об изменениях в движении поездов

Пассажирам, которые направляются на свою стыковку в пражском направлении, советуют связаться с польским или чешским оператором железной дороги

Наводнение в Польше (Фото: Lukasz Gagulski / EPA)

Из-за наводнений в Польше и Чехии отменяются рейсы поездов – Укрзалізниця заявила, что пассажиров с билетами на воскресенье готовы принять на любой рейс в ближайшие сутки. Поезда из Праги в Чоп и обратно едут с небольшой задержкой, а вот поезда из Праги в Перемышль и наоборот пока остаются отмененными.

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Компания находится на связи с перевозчиками обеих стран и готова помочь с гибкой организацией стыковок для украинских пассажиров – по состоянию на 11:21 оба поезда из Праги – в Чоп и в Перемышль находились на территории Чехии и на тот момент не имели шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы.

Поэтому Укрзалізниця сообщила, что пассажиров с билетами на воскресные поезда готовы принять в ближайшие сутки на любой свой рейс аналогичного направления на любые свободные места без обмена билетов.

Пассажирам из Украины, направляющимся на свою стыковку в пражском направлении, советуют связаться с польским или чешским оператором железной дороги и уточнить расписание следующих отправлений. По данным компании, есть "высокая вероятность", что пассажирам придется запланировать ночевку в месте стыковки.

Уже в 12:56 стало известно, что поезда из Праги в Чоп и обратно будут ехать в объезд с небольшой задержкой, однако рейсы не отменяются. Украинский стыковочный поезд 59/60 в Киев будет ждать пассажиров из Праги. Это касается как рейсов с прибытием сегодня, так и, по предварительным данным, на завтрашний день.

Но поезда из Праги на Перемышль и обратно пока остаются отмененными из-за затопления инфраструктуры, а кроме этого не курсирует на затопленном пограничном участке важный пересадочный поезд 105/106 Грац-Вена-Перемышль, подытожила Укрзалізниця.

Некоторые части Чехии и Польши столкнулись с сильнейшим наводнением за почти три десятилетия.

Агентство Reuters сообщило, что из-за наводнения в Польше погиб один человек в уезде Клодзко, который больше всего пострадал от непогоды и из него эвакуированы 1600 человек. Погиб пожарный, боровшийся с наводнением в Австрии. В Чехии из-за сильного ветра и дождя обесточено 250 000 жилищ, полиция разыскивает трех человек, которые в машине упали в реку.

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