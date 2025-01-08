Землетрус у Тибеті забрав життя 126 людей, майже дві сотні поранених

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Внаслідок землетрусу, який відбувся в ніч проти 7 січня, загинули 126 людей та 188 дістали поранення. Про це пише CNN.

Окрім людських жертв були пошкоджені понад 3600 будинків.

Землетрус стався в окрузі Тінгрі, який розташований високо на тибетському плато поблизу кордону з Непалом, приблизно за 80 км від Евересту — найвищої гори у світі.

Підземні поштовхи були настільки сильними, що їх відчули навіть у столиці Непалу, Катманду.

У Тибеті рятувальники змогли витягти з-під завалів понад 400 людей. Крім того, більше ніж 30 000 мешканців регіону були евакуйовані, щоб забезпечити їхню безпеку.