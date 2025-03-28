Иран угрожает атаковать военные базы США, если Трамп применит силу против страны

Трамп ранее заявлял, что может справиться с Ираном или военным путем, или путем соглашения

Мохаммад Калибаф (Фото: EPA/YOUSSEF BADAWI)

Иран угрожает ударить по американским базам в регионе, если США выполнят предупреждения о военных последствиях в случае неподписания ядерной сделки. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Калибаф, передает Reuters.

"Если американцы нападут на святыню Ирана, весь регион взорвется, как искра на складе боеприпасов. Их базы и базы их союзников не будут в безопасности", – заявил Калибаф.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал письмо президента США Дональда Трампа с призывом возобновить ядерные переговоры "обманчивым". По его словам, диалог невозможен, если Вашингтон не изменит политику "максимального давления".

"Наша политика по-прежнему заключается в том, чтобы не вступать в прямые переговоры в условиях максимального давления и военных угроз, но непрямые переговоры, как они существовали в прошлом, могут продолжаться", – сказал он, передает Euronews.

20 марта CNN сообщало, что Трамп дал Ирану два месяца на подписание ядерного соглашения. Он также заявил, что со страной можно справиться двумя способами: военным путем или заключить соглашение.

9 марта аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится на переговоры под давлением США. В Белом доме призвали Тегеран "поставить интересы народа выше террора".

14 марта Китай, Иран и Россия призвали отменить санкции против Тегерана во время трехсторонних переговоров в Пекине, направленных на "возобновление диалога" по иранской ядерной программе.

9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.