Іран погрожує атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни

Трамп раніше заявляв, що може впоратися з Іраном чи військовим шляхом, чи шляхом угоди

Мохаммад Калібаф (Фото: EPA/YOUSSEF BADAWI)

Іран погрожує вдарити по американських базах у регіоні, якщо США виконають попередження щодо військових наслідків у разі непідписання ядерної угоди. Про це заявив речник іранського парламенту Мохаммад Калібаф, передає Reuters.

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"Якщо американці нападуть на святиню Ірану, весь регіон вибухне, як іскра на складі боєприпасів. Їхні бази та бази їхніх союзників не будуть у безпеці", – заявив Калібаф.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі назвав листа президента США Дональда Трампа із закликом відновити ядерні переговори "оманливим". З його слів, діалог неможливий, якщо Вашингтон не змінить політику "максимального тиску".

"Наша політика, як і раніше, полягає в тому, щоб не вступати в прямі переговори в умовах максимального тиску і військових погроз, але непрямі переговори, як вони існували в минулому, можуть продовжуватися", – сказав він, передає Euronews.

20 березня CNN повідомляло, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання ядерної угоди. Він також заявив, що з країною можна впоратися двома способами: військовим шляхом чи укласти угоду.