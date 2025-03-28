Іран погрожує атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни
Іран погрожує вдарити по американських базах у регіоні, якщо США виконають попередження щодо військових наслідків у разі непідписання ядерної угоди. Про це заявив речник іранського парламенту Мохаммад Калібаф, передає Reuters.
"Якщо американці нападуть на святиню Ірану, весь регіон вибухне, як іскра на складі боєприпасів. Їхні бази та бази їхніх союзників не будуть у безпеці", – заявив Калібаф.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі назвав листа президента США Дональда Трампа із закликом відновити ядерні переговори "оманливим". З його слів, діалог неможливий, якщо Вашингтон не змінить політику "максимального тиску".
"Наша політика, як і раніше, полягає в тому, щоб не вступати в прямі переговори в умовах максимального тиску і військових погроз, але непрямі переговори, як вони існували в минулому, можуть продовжуватися", – сказав він, передає Euronews.
20 березня CNN повідомляло, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання ядерної угоди. Він також заявив, що з країною можна впоратися двома способами: військовим шляхом чи укласти угоду.
- 9 березня аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не погодиться на переговори під тиском США. У Білому домі закликали Тегеран "поставити інтереси народу вище за терор".
- 14 березня Китай, Іран та Росія закликали скасувати санкції проти Тегерана під час тристоронніх переговорів у Пекіні, спрямованих на "відновлення діалогу" щодо іранської ядерної програми.
- 9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду про неядерний статус.