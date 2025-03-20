Трамп дав Ірану два місяці на підписання ядерної угоди – CNN

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент США Дональд Трамп у листі до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї дав йому два місяці на досягнення нової угоди щодо ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на співрозмовника, який знайомий зі змістом листа.

Вимога була передана Ірану послом Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом за посередництва президента Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммеда бін Заїда Аль-Нахайяна.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти аятолі Хаменеї, що він хоче вирішити суперечку щодо ядерної програми Ірану дипломатичним шляхом — і дуже швидко. І якщо це буде неможливо, знайдуться інші шляхи розв'язання суперечки", – сказав CNN речник Ради національної безпеки Браян Хьюз.

Невідомо, чи містить лист погрози на адресу Ірану на випадок, якщо він відмовиться від угоди. Раніше Трамп казав, що "з Іраном можна впоратися двома способами: військовим шляхом або укласти угоду. Я волів би укласти угоду, тому що я не хочу завдати шкоди Ірану".

Високопоставлені чиновники США повідомили CNN, що не виключають можливих військових дій, здійснених безпосередньо США чи Ізраїлем проти ядерних об’єктів Ірану в майбутньому.

Трамп вийшов із ядерної угоди з Іраном у 2018 році. Під час свого другого терміну він повернувся до кампанії "максимального тиску" на Іран.