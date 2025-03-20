Трамп дал Ирану два месяца на подписание ядерного соглашения – CNN

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятоллы Али Хаменеи дал ему два месяца на достижение нового соглашения по ядерной программе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседника, знакомого с содержанием письма.

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Требование было передано Ирану послом Трампа на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом через президента Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда бин Заида Аль-Нахайяна.

"Президент Трамп четко дал понять аятолле Хаменеи, что он хочет разрешить спор по ядерной программе Ирана дипломатическим путем — и очень быстро. И если это будет невозможно, найдутся другие пути разрешения спора", – сказал CNN представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

Неизвестно, содержит ли письмо угрозы в адрес Ирана на случай, если он откажется от соглашения. Ранее Трамп говорил, что "с Ираном можно справиться двумя способами: военным путем или заключить соглашение. Я предпочел бы заключить соглашение, потому что я не хочу нанести ущерб Ирану".

Высокопоставленные чиновники США сообщили CNN, что не исключают возможные военные действия, предпринятые непосредственно США или Израилем против ядерных объектов Ирана в будущем.

Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном в 2018 году. Во время своего второго срока он вернулся к кампании "максимального давления" на Иран.