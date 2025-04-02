Іран поскаржився в ООН на "агресивні" заяви Трампа після погроз бомбардуванням

Прапори ООН (Фото: ОП)

Іран звернувся до Ради Безпеки ООН зі скаргою на США через "необдумані та агресивні" заяви Дональда Трампа щодо Тегерана. Про це пише Reuters з посиланням на лист, який опинився у розпорядженні агентства.

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30 березня Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями та введенням додаткових тарифів, якщо Тегеран не укладе угоду зі США щодо своєї ядерної програми.

Іран у відповідь назвав ці заяви "грубим порушенням міжнародного права" та основоположних принципів Статуту ООН.

"Тегеран рішуче застерігає від будь-якого військового авантюризму і буде швидко і рішуче реагувати на будь-який акт агресії або напад Сполучених Штатів або їхньої маріонетки, ізраїльського режиму, проти його суверенітету, територіальної цілісності або національних інтересів", – наголосив у скарзі до Ради Безпеки ООН посол Ірану в Організації Амір Саїд Іравані.