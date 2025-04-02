Іран поскаржився в ООН на "агресивні" заяви Трампа після погроз бомбардуванням
Іран звернувся до Ради Безпеки ООН зі скаргою на США через "необдумані та агресивні" заяви Дональда Трампа щодо Тегерана. Про це пише Reuters з посиланням на лист, який опинився у розпорядженні агентства.
30 березня Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями та введенням додаткових тарифів, якщо Тегеран не укладе угоду зі США щодо своєї ядерної програми.
Іран у відповідь назвав ці заяви "грубим порушенням міжнародного права" та основоположних принципів Статуту ООН.
"Тегеран рішуче застерігає від будь-якого військового авантюризму і буде швидко і рішуче реагувати на будь-який акт агресії або напад Сполучених Штатів або їхньої маріонетки, ізраїльського режиму, проти його суверенітету, територіальної цілісності або національних інтересів", – наголосив у скарзі до Ради Безпеки ООН посол Ірану в Організації Амір Саїд Іравані.
- 9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду про неядерний статус.
- 7 березня президент Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і надіслав листа керівництву країни.
- 9 березня аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не погодиться на переговори під тиском США. У Білому домі закликали Тегеран "поставити інтереси народу вище за терор".
- 20 березня CNN повідомляло, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання ядерної угоди та заявив, що з країною можна впоратися двома способами: воєнним шляхом або укласти угоду.
- 28 березня в Ірані заявили, що можуть атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни.