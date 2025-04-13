WSJ дізналася, чого вимагає Іран від США для продовження переговорів щодо ядерної угоди

Стів Віткофф (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Іран висунув США умови для подальших переговорів щодо ядерної угоди. Тегеран зокрема вимагає зняття санкцій та припинення тиску на покупців іранської нафти в Китаї, пише The Wall Street Journal.

Журналісти нагадують, що 12 квітня в Омані іранська та американська команди розпочали непрямі переговори щодо укладення майбутньої ядерної угоди.

Під час переговорів сторони обговорювали свої позиції в окремих кімнатах палацового комплексу за посередництва міністра закордонних справ Оману Бадра Аль-Бусаїді.

Іран виклав свої "червоні лінії" та висунув умови для США. Тегеран вимагає швидкого зняття санкцій, розблокування мільярдів доларів заморожених активів і припинення тиску на покупців іранської нафти в Китаї. За цих умов Іран готовий повернутися до рівня збагачення урану, визначеного ядерною угодою 2015 року, з якої Трамп вийшов під час свого першого терміну.

У Вашингтоні ж вимагають повного згортання іранської ядерної програми. "Там, де буде наша червона лінія, не може бути вашої ядерної зброї", — заявив Стів Віткофф, який очолював американську делегацію на переговорах.