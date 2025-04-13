WSJ дізналася, чого вимагає Іран від США для продовження переговорів щодо ядерної угоди
Іран висунув США умови для подальших переговорів щодо ядерної угоди. Тегеран зокрема вимагає зняття санкцій та припинення тиску на покупців іранської нафти в Китаї, пише The Wall Street Journal.
Журналісти нагадують, що 12 квітня в Омані іранська та американська команди розпочали непрямі переговори щодо укладення майбутньої ядерної угоди.
Під час переговорів сторони обговорювали свої позиції в окремих кімнатах палацового комплексу за посередництва міністра закордонних справ Оману Бадра Аль-Бусаїді.
Іран виклав свої "червоні лінії" та висунув умови для США. Тегеран вимагає швидкого зняття санкцій, розблокування мільярдів доларів заморожених активів і припинення тиску на покупців іранської нафти в Китаї. За цих умов Іран готовий повернутися до рівня збагачення урану, визначеного ядерною угодою 2015 року, з якої Трамп вийшов під час свого першого терміну.
У Вашингтоні ж вимагають повного згортання іранської ядерної програми. "Там, де буде наша червона лінія, не може бути вашої ядерної зброї", — заявив Стів Віткофф, який очолював американську делегацію на переговорах.
- 30 березня Іран відкинув прямі переговори зі США щодо своєї ядерної програми, а Трамп натомість пригрозив Тегерану "бомбардуванням" та "вторинними митами", якщо країна не погодиться на договір.
- 3 квітня президент США висловив думку, що Іран готовий до прямих переговорів. 10 квітня Трамп заявив, що Ізраїль очолить удар по Ірану, якщо ядерні переговори проваляться.
- 11 квітня в Ірані заявили, що країна розглядає ядерні переговори зі США як "справжній шанс" для дипломатії.