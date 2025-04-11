Іран про ядерні переговори: Готові дати шанс дипломатії, США мають цінувати це

У Тегерані заявили, що спочатку оцінять наміри США на перемовинах, а потім будуть відповідно реагувати

Есмаїл Багаї (Фото: mfa.gov.ir)

Іран розглядає ядерні переговори зі США як "справжній шанс" для дипломатії. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

"Серйозно та з відвертою пильністю ми даємо дипломатії справжній шанс. США повинні цінувати це рішення, ухвалене попри переважаючий конфронтаційний галас", – сказав він.

Голова іранського МЗС підкреслив, що жодних прогнозів щодо перемовин, які заплановані на 12 квітня, або завчасних рішень Тегеран не ухвалюватиме.

За словами Багаї, влада Ірану спочатку оцінить наміри США і лише після цього дасть відповідь.

"Ми поміркуємо та відреагуємо відповідно", – підкреслив він.

7 березня Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і в четвер, 6 березня, надіслав листа керівництву країни.

19 березня CNN написав, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання угоди та допустив розв'язання проблеми військовим шляхом. 8 квітня міністр енергетики США Райт заявив про посилення санкцій проти Ірану, якщо він не відмовиться від ядерної програми.

28 березня Іран пригрозив атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни.

30 березня Іран відкинув прямі переговори зі США щодо ядерної програми. Натомість 3 квітня Трамп висловив думку, що Іран готовий до прямих переговорів.

10 квітня Трамп заявив, що Ізраїль очолить удар по Ірану, якщо ядерні переговори проваляться.