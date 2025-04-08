Якщо Іран не дійде до ядерної угоди, санкції посилять – міністр енергетики США

Райт сподівається, що Тегеран відмовиться від своєї ядерної програми

Кріс Райт (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Якщо Іран не дійде до угоди щодо ядерної програми з американським президентом Дональдом Трампом, то на країну можуть чекати більш жорсткі санкції. Про це сказав міністр енергетики Кріс Райт в інтерв'ю CNBC.

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"Тому я, безумовно, чекаю на дуже жорсткі санкції проти Ірану і сподіваюся, що вони змусять його відмовитися від своєї ядерної програми", – заявив він.

Як повідомив Reuters співрозмовник, знайомий із ситуацією, 9 квітня Райт вирушить у турне трьома країнами Близького Сходу, включно й Саудівською Аравією. Закордонна поїздка триватиме майже два тижні.

Раніше міністр закордонних справ Ірану повідомив, що країна 12 квітня обговорить із США ядерну угоду в Омані. Тегеран продовжує наполягати на непрямих переговорах.

Водночас за інформацією Reuters, чиновники в Ірані скептично налаштовані на ядерні переговори з Трампом і не вірять у їхній прогрес.