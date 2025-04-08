Якщо Іран не дійде до ядерної угоди, санкції посилять – міністр енергетики США
Якщо Іран не дійде до угоди щодо ядерної програми з американським президентом Дональдом Трампом, то на країну можуть чекати більш жорсткі санкції. Про це сказав міністр енергетики Кріс Райт в інтерв'ю CNBC.
"Тому я, безумовно, чекаю на дуже жорсткі санкції проти Ірану і сподіваюся, що вони змусять його відмовитися від своєї ядерної програми", – заявив він.
Як повідомив Reuters співрозмовник, знайомий із ситуацією, 9 квітня Райт вирушить у турне трьома країнами Близького Сходу, включно й Саудівською Аравією. Закордонна поїздка триватиме майже два тижні.
Раніше міністр закордонних справ Ірану повідомив, що країна 12 квітня обговорить із США ядерну угоду в Омані. Тегеран продовжує наполягати на непрямих переговорах.
Водночас за інформацією Reuters, чиновники в Ірані скептично налаштовані на ядерні переговори з Трампом і не вірять у їхній прогрес.
- 9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду про неядерний статус. А 9 березня аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не погодиться на переговори під тиском США.
- 20 березня CNN повідомляло, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання ядерної угоди та заявив, що з країною можна впоратися двома способами: військовим шляхом або укласти угоду.
- 28 березня в Ірані заявили, що можуть атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни.
- 4 квітня Трамп заявив, що вважає Іран готовим до прямих переговорів щодо ядерної угоди.