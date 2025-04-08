Reuters: Чиновники в Ірані скептично налаштовані на ядерні переговори з Трампом
В Ірані насторожено ставляться до ядерних переговорів із США, які мають відбутися 12 квітня, і не вірять у їхній прогрес. Про це заявили у коментарі Reuters неназвані іранські офіційні особи.
За їхніми словами, в Ірані хотіли б побачити конкретні жести США перед переговорами.
"Іранці сказали нам, що прямі переговори можливі, але має бути жест доброї волі. Зніміть деякі санкції або розморозьте частину грошей", – заявив регіональний дипломат.
Три чиновники з Ірану заявили, що Тегеран сприймає попередження президента США Дональда Трампа про заходи, у разі не згоди на переговори, як спосіб змусити країну піти на поступки. Інакше він обіцяв застосувати авіаудари.
За їхніми словами, США хочуть обговорити й інші питання, зокрема вплив Ірану на Близькому Сході та програму з балістичних ракет країни. Але це не підлягає обговоренню, наголосили співрозмовники.
"Трамп хоче нової угоди: покласти край регіональному впливу Ірану, демонтувати його ядерну програму і зупинити його ракетні роботи. Це неприйнятно для Тегерана. Наша ядерна програма не може бути демонтована", – сказав високопосадовець.
Інший чиновник наголосив, що оборона Ірану справді не підлягає обговоренню. За його словами, Тегеран не може роззброїтися, адже Ізраїль має ядерні боєголовки. Він поцікавився, хто у такому разі захистить країну від нападу ізраїльтян чи когось іншого.
- 9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду про неядерний статус. А 9 березня аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не погодиться на переговори під тиском США.
- 20 березня CNN повідомляло, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання ядерної угоди й заявив, що з країною можна впоратися двома способами: військовим шляхом або укласти угоду.
- 28 березня в Ірані заявили, що можуть атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни.
- 8 квітня міністр закордонних справ Ірану повідомив, що країна 12 квітня обговорить із США ядерну угоду в Омані. Тегеран і далі наполягає на непрямих переговорах.