Reuters: Чиновники в Ірані скептично налаштовані на ядерні переговори з Трампом

За словами чиновників, Іран не має наміру обговорювати свій вплив у регіоні та програму балістики

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

В Ірані насторожено ставляться до ядерних переговорів із США, які мають відбутися 12 квітня, і не вірять у їхній прогрес. Про це заявили у коментарі Reuters неназвані іранські офіційні особи.

За їхніми словами, в Ірані хотіли б побачити конкретні жести США перед переговорами.

"Іранці сказали нам, що прямі переговори можливі, але має бути жест доброї волі. Зніміть деякі санкції або розморозьте частину грошей", – заявив регіональний дипломат.

Три чиновники з Ірану заявили, що Тегеран сприймає попередження президента США Дональда Трампа про заходи, у разі не згоди на переговори, як спосіб змусити країну піти на поступки. Інакше він обіцяв застосувати авіаудари.

За їхніми словами, США хочуть обговорити й інші питання, зокрема вплив Ірану на Близькому Сході та програму з балістичних ракет країни. Але це не підлягає обговоренню, наголосили співрозмовники.

"Трамп хоче нової угоди: покласти край регіональному впливу Ірану, демонтувати його ядерну програму і зупинити його ракетні роботи. Це неприйнятно для Тегерана. Наша ядерна програма не може бути демонтована", – сказав високопосадовець.

Інший чиновник наголосив, що оборона Ірану справді не підлягає обговоренню. За його словами, Тегеран не може роззброїтися, адже Ізраїль має ядерні боєголовки. Він поцікавився, хто у такому разі захистить країну від нападу ізраїльтян чи когось іншого.