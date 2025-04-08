США та Іран обговорять ядерну угоду в Омані. Тегеран наполягає на непрямих переговорах
Іран та США домовилися про непрямі переговори щодо ядерної угоди, зустріч відбудеться у південно-східній країні Оман 12 квітня. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, а також низка міжнародних медіа, зокрема Reuters, Times of Israel та The New York Times.
"Іран і США зустрінуться в суботу в Омані для непрямих переговорів на високому рівні. Це одночасно і можливість, і випробування. М'яч на полі Америки", – йдеться у дописі Арагчі.
Як повідомляють неназвані співрозмовники, на яких посилається NYT, якщо непрямі переговори між США та Іраном будуть "дружніми та ефективними", то країни зможуть домовитись про пряму зустріч.
Журналісти Times of Israel з'ясували, що американську делегацію очолюватиме спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, іранську – Арагачі. Посередником виступить міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді.
- 9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду про неядерний статус.
- 9 березня аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не погодиться на переговори під тиском США.
- 20 березня CNN повідомляло, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання ядерної угоди й заявив, що з країною можна впоратися двома способами: військовим шляхом або укласти угоду.
- 28 березня в Ірані заявили, що можуть атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни.
- 2 квітня Іран поскаржився в ООН на "агресивні" заяви Трампа після погроз бомбардуванням.