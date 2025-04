США та Іран обговорять ядерну угоду в Омані. Тегеран наполягає на непрямих переговорах

Аббас Арагчі (Фото: ЕРА/JOSE SENA GOULAO)

Іран та США домовилися про непрямі переговори щодо ядерної угоди, зустріч відбудеться у південно-східній країні Оман 12 квітня. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, а також низка міжнародних медіа, зокрема Reuters, Times of Israel та The New York Times.

"Іран і США зустрінуться в суботу в Омані для непрямих переговорів на високому рівні. Це одночасно і можливість, і випробування. М'яч на полі Америки", – йдеться у дописі Арагчі.

Як повідомляють неназвані співрозмовники, на яких посилається NYT, якщо непрямі переговори між США та Іраном будуть "дружніми та ефективними", то країни зможуть домовитись про пряму зустріч.

Журналісти Times of Israel з'ясували, що американську делегацію очолюватиме спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, іранську – Арагачі. Посередником виступить міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді.