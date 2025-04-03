Глава МЗС Франції назвав майже неминучим військове зіткнення з Іраном без ядерної угоди

Жан-Ноель Барро (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає вірогідним військове зіткнення з Іраном, якщо світові держави не зможуть швидко укласти нову угоду щодо спірної ядерної програми Тегерану. Про це повідомляє Reuters.

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"Вікно можливостей вузьке. У нас залишилося лише кілька місяців до закінчення терміну дії цієї [2015 року] угоди. У разі провалу військова конфронтація, мабуть, буде майже неминучою", – сказав Барро на парламентських слуханнях.

Виступаючи після того, як президент Франції Емманюель Макрон скликав 2 квітня рідкісну й нерозголошену зустріч ключових міністрів і експертів для обговорення Ірану, Барро, видається, посилив тиск на Тегеран, пише Reuters.

Засідання уряду, яке підтвердили три дипломатичних джерела, підкреслює чимраз більшу стурбованість європейських союзників Вашингтона тим, що США та Ізраїль можуть завдати авіаударів по ядерних об'єктах Ірану, якщо угода не буде швидко досягнута.

Дипломатичні джерела повідомили, що міністри Франції, Великої Британії та Німеччини, які є учасниками угоди 2015 року, сподіваються обговорити Іран з державним секретарем США Марко Рубіо на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі.

Європейські держави намагалися посилити тиск на Іран, щоб умовити його повернутися до ядерних дискусій. Вони провели кілька раундів переговорів з Іраном, зокрема на технічному рівні, щоб спробувати закласти основу для цього, повідомляє Reuters.

Але адміністрація президента США Дональда Трампа зосередилася на кампанії "максимального тиску", і європейці зіштовхнулися з труднощами в координації, кажуть неназвані дипломати.

Reuters написало, що країни Європи, які можуть вимагати повного повернення санкцій ООН до жовтня, сподівалися переконати Іран розпочати переговори про нові обмеження на його ядерну діяльність з метою укладання угоди не пізніше серпня.

Це може дати достатньо часу, щоб установити нові обмеження для програми Ірану та почати зняття санкцій до закінчення терміну дії угоди 2015 року в жовтні 2025 року, вважають журналісти.

9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного статусу.

7 березня президент Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і в четвер, 6 березня, надіслав листа керівництву країни.

19 березня CNN написав, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання ядерної угоди. Він допустив розв'язання проблеми військовим шляхом.

28 березня Іран пригрозив атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни.

31 березня Tehran Times написала, що Іран підготував ракети для відповіді у разі нападу США.