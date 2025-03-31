Tehran Times: Іран підготував ракети для відповіді у разі нападу США
Збройні сили Ірану підготували ракети, якими зможуть завдавати ударів по позиціях, пов'язаних із США. Про це повідомило Tehran Times з посиланням на власні дані після заяв президента США Дональда Трампа про можливі воєнні дії проти Тегерана.
За даними медіа, "значну кількість" готових до запуску ракет вже розміщено у підземних сховищах, які здатні витримати авіаудари.
Зазначається, що лідер США вимагає від Ірану, серед інших поступок, повністю "демонтувати ядерну програму", відмовитися від зв'язків із групами Опору, а також від деяких аспектів програми створення ракет та безпілотників.
30 березня в Ірані відкинули прямі переговори зі США щодо ядерної програми. У відповідь на це Трамп вкотре пригрозив Тегерану бомбардуваннями та "вторинними митами", якщо країна не піде на угоду про відмову розробляти ядерну зброю.
- 9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду про неядерний статус.
- 7 березня президент Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і надіслав листа керівництву країни.
- 9 березня аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не погодиться на переговори під тиском США. У Білому домі закликали Тегеран "поставити інтереси народу вище за терор".
- 20 березня CNN повідомляло, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання ядерної угоди та заявив, що з країною можна впоратися двома способами: воєнним шляхом або укласти угоду.
- 28 березня в Ірані заявили, що можуть атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни.