Tehran Times: Іран підготував ракети для відповіді у разі нападу США

Ракети в Ірані (Фото: EPА / ABEDIN TAHERKENAREH)

Збройні сили Ірану підготували ракети, якими зможуть завдавати ударів по позиціях, пов'язаних із США. Про це повідомило Tehran Times з посиланням на власні дані після заяв президента США Дональда Трампа про можливі воєнні дії проти Тегерана.

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За даними медіа, "значну кількість" готових до запуску ракет вже розміщено у підземних сховищах, які здатні витримати авіаудари.

Зазначається, що лідер США вимагає від Ірану, серед інших поступок, повністю "демонтувати ядерну програму", відмовитися від зв'язків із групами Опору, а також від деяких аспектів програми створення ракет та безпілотників.

30 березня в Ірані відкинули прямі переговори зі США щодо ядерної програми. У відповідь на це Трамп вкотре пригрозив Тегерану бомбардуваннями та "вторинними митами", якщо країна не піде на угоду про відмову розробляти ядерну зброю.