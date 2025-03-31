Tehran Times: Иран подготовил ракеты для ответа в случае нападения США
Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты, которыми смогут наносить удары по позициям, связанным с США. Об этом сообщило Tehran Times со ссылкой на собственные данные после заявлений президента США Дональда Трампа о вероятных военных действиях против Тегерана.
По данным медиа, "значительное количество" готовых к запуску ракет уже разместили в подземных хранилищах, которые способны выдержать авиаудары.
Отмечается, что лидер США требует от Ирана, среди прочих уступок, полностью "демонтировать ядерную программу", отказаться от связей с группами Сопротивления, а также от некоторых аспектов программы создания ракет и беспилотников.
30 марта в Иране отвергли прямые переговоры с США относительно ядерной программы. В ответ на это Трамп в очередной раз пригрозил Тегерану бомбардировками и "вторичными пошлинами", если страна не пойдет на соглашение об отказе разрабатывать ядерное оружие.
- 9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.
- 7 марта президент Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и отправил письмо руководству страны.
- 9 марта аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится на переговоры под давлением США. В Белом доме призвали Тегеран "поставить интересы народа выше террора".
- 20 марта CNN сообщало, что Трамп дал Ирану два месяца на подписание ядерного соглашения и заявил, что со страной можно справиться двумя способами: военным путем или заключить соглашение.
- 28 марта в Иране заявили, что могут атаковать военные базы США, если Трамп применит силу против страны.