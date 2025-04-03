Глава МИД Франции назвал почти неизбежным военное столкновение с Ираном без ядерной сделки
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает вероятным военное столкновение с Ираном, если мировые государства не смогут быстро заключить новое соглашение по спорной ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает Reuters.
"Окно возможностей узкое. У нас осталось всего несколько месяцев до истечения срока действия этого [2015 года] соглашения. В случае провала военная конфронтация, наверное, будет почти неизбежной", – сказал Барро на парламентских слушаниях.
Выступая после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон созвал 2 апреля редкую и неразглашенную встречу ключевых министров и экспертов для обсуждения Ирана, Барро, похоже, усилил давление на Тегеран, пишет Reuters.
Заседание правительства, которое подтвердили три дипломатических источника, подчеркивает растущую обеспокоенность европейских союзников Вашингтона тем, что США и Израиль могут нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана, если соглашение не будет быстро достигнуто.
Дипломатические источники сообщили, что министры Франции, Великобритании и Германии, являющиеся участниками соглашения 2015 года, надеются обсудить Иран с государственным секретарем США Марко Рубио на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Европейские государства пытались усилить давление на Иран, чтобы уговорить его вернуться к ядерным дискуссиям. Они провели несколько раундов переговоров с Ираном, в том числе на техническом уровне, чтобы попытаться заложить основу для этого, сообщает Reuters.
Но администрация президента США Дональда Трампа сосредоточилась на кампании "максимального давления", и европейцы столкнулись с трудностями в координации, говорят неназванные дипломаты.
Reuters написало, что страны Европы, которые могут потребовать полного возвращения санкций ООН до октября, надеялись убедить Иран начать переговоры о новых ограничениях на его ядерную деятельность с целью заключения соглашения не позднее августа.
Это может дать достаточное количество времени, чтобы установить новые ограничения для программы Ирана и начать снятие санкций до истечения срока действия соглашения 2015 года в октябре 2025 года, считают журналисты.
- 9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.
- 7 марта президент Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, направил письмо руководству страны.
- 19 марта CNN написал, что Трамп дал Ирану два месяца на подписание ядерного соглашения. Он допустил решение проблемы военным путем.
- 28 марта Иран пригрозил атаковать военные базы США, если Трамп применит силу против страны.
- 31 марта Tehran Times написала, что Иран подготовил ракеты для ответа в случае нападения США.