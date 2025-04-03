Глава МИД Франции назвал почти неизбежным военное столкновение с Ираном без ядерной сделки

По словам Барро, для заключения нового соглашения осталось несколько месяцев

Жан-Ноэль Барро (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает вероятным военное столкновение с Ираном, если мировые государства не смогут быстро заключить новое соглашение по спорной ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

"Окно возможностей узкое. У нас осталось всего несколько месяцев до истечения срока действия этого [2015 года] соглашения. В случае провала военная конфронтация, наверное, будет почти неизбежной", – сказал Барро на парламентских слушаниях.

Выступая после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон созвал 2 апреля редкую и неразглашенную встречу ключевых министров и экспертов для обсуждения Ирана, Барро, похоже, усилил давление на Тегеран, пишет Reuters.

Заседание правительства, которое подтвердили три дипломатических источника, подчеркивает растущую обеспокоенность европейских союзников Вашингтона тем, что США и Израиль могут нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана, если соглашение не будет быстро достигнуто.

Дипломатические источники сообщили, что министры Франции, Великобритании и Германии, являющиеся участниками соглашения 2015 года, надеются обсудить Иран с государственным секретарем США Марко Рубио на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Европейские государства пытались усилить давление на Иран, чтобы уговорить его вернуться к ядерным дискуссиям. Они провели несколько раундов переговоров с Ираном, в том числе на техническом уровне, чтобы попытаться заложить основу для этого, сообщает Reuters.

Но администрация президента США Дональда Трампа сосредоточилась на кампании "максимального давления", и европейцы столкнулись с трудностями в координации, говорят неназванные дипломаты.

Reuters написало, что страны Европы, которые могут потребовать полного возвращения санкций ООН до октября, надеялись убедить Иран начать переговоры о новых ограничениях на его ядерную деятельность с целью заключения соглашения не позднее августа.

Это может дать достаточное количество времени, чтобы установить новые ограничения для программы Ирана и начать снятие санкций до истечения срока действия соглашения 2015 года в октябре 2025 года, считают журналисты.

9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.

7 марта президент Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, направил письмо руководству страны.

19 марта CNN написал, что Трамп дал Ирану два месяца на подписание ядерного соглашения. Он допустил решение проблемы военным путем.

28 марта Иран пригрозил атаковать военные базы США, если Трамп применит силу против страны.

31 марта Tehran Times написала, что Иран подготовил ракеты для ответа в случае нападения США.